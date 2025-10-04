Turlupinades Sport numérique à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Dans le cadre des Turlupinades, festival du jeu Drôme Ardèche, la médiathèque accueille un atelier Sport numérique animé par Samuel animateur multimédia de la MJC Centre social de La Voulte-sur-Rhône.

Venez jouer en famille !

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

As part of the Turlupinades, the Drôme Ardèche games festival, the media library is hosting a Digital Sport workshop led by Samuel, a multimedia animator from the MJC Centre social de La Voulte-sur-Rhône.

Come and play with your family!

German :

Im Rahmen der Turlupinades, dem Spielefestival der Drôme Ardèche, findet in der Mediathek ein Workshop zum Thema Digitaler Sport statt, der von Samuel, dem Multimedia-Animator des MJC Centre social de La Voulte-sur-Rhône, geleitet wird.

Spielen Sie mit Ihrer Familie!

Italiano :

Nell’ambito delle Turlupinades, il festival dei giochi della Drôme Ardèche, la biblioteca multimediale ospita un laboratorio di sport digitale condotto da Samuel, coordinatore multimediale del MJC Centre social de La Voulte-sur-Rhône.

Venite a giocare con la vostra famiglia!

Espanol :

En el marco de las Turlupinades, el festival de juegos de la Drôme Ardèche, la mediateca acoge un taller de Deporte Digital dirigido por Samuel, coordinador multimedia del MJC Centre social de La Voulte-sur-Rhône.

¡Ven a jugar en familia!

