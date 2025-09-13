Turner en Provence La Voûte des Arts Pierrevert

La Voûte des Arts, galerie associative située à Pierrevert, présente du 13 au 28 Septembre 2025 une exposition exceptionnelle des carnets de voyages en Provence du grand peintre britannique William Turner pour le 250ème anniversaire de sa naissance.

La Voûte des Arts 5 rue Aillaud Pierrevert 04860 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 35 85 12 contacts@voute-des-arts.fr

English :

From September 13 to 28, 2025, La Voûte des Arts, an association gallery in Pierrevert, presents an exceptional exhibition of the travel diaries in Provence by the great British painter William Turner, to mark the 250th anniversary of his birth.

German :

La Voûte des Arts, eine assoziative Galerie in Pierrevert, präsentiert vom 13. bis 28. September 2025 eine außergewöhnliche Ausstellung der Reisetagebücher des großen britischen Malers William Turner über seine Reisen in die Provence anlässlich seines 250.

Italiano :

Dal 13 al 28 settembre 2025, La Voûte des Arts di Pierrevert presenta un’eccezionale mostra dei diari di viaggio del grande pittore britannico William Turner in occasione del 250° anniversario della sua nascita.

Espanol :

Del 13 al 28 de septiembre de 2025, La Voûte des Arts de Pierrevert presenta una exposición excepcional de los diarios de viaje del gran pintor británico William Turner, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento.

