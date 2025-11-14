Turner, le paysage inventé MJC Héritan Mâcon
Turner, le paysage inventé
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 16 EUR
Début : 2026-01-20 14:30:00
fin : 2026-01-20
2026-01-20
Certains font de Turner, par ses effets lumineux, un précurseur de l’impression- nisme, d’autres, par la violence de ses images, un peintre romantique. Turner puise autant dans le réel que dans son imagination. Nous verrons comment s’opère la synthèse entre les deux.
Eric Suchère, critique d’Art, membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art, co-directeur de la collection “Beautés”. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
