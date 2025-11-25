Tuto Médiathèque Georges Rouault Châtellerault
Tuto Médiathèque Georges Rouault Châtellerault mardi 6 janvier 2026.
Tuto
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-06
2026-01-06
Un moment convivial où vous pourrez pratiquer plusieus activités au choix jeux de société, gym douce, découevrtes culturelles. .
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr
English : Tuto
German : Tuto
Italiano :
Espanol : Tuto
