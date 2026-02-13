Tutos de Nico Ethique et numérique Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Tutos de Nico Ethique et numérique

Et si internet pouvait être un espace de solidarité, de bons plans et d’entraide ?

Comment utiliser Internet de manière plus solidaire et éthique ? Cet atelier propose de découvrir des outils et des pratiques qui favorisent l’entraide, le partage de bons plans et une navigation plus responsable. Apprenons à faire du web un espace plus humain et bienveillant !Adultes

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

What if the Internet could be a space for solidarity, good deals and mutual aid?

How can we use the Internet in a more supportive and ethical way? In this workshop, you’ll discover tools and practices that encourage mutual aid, the sharing of good deals and more responsible browsing. Let’s learn how to make the web a more human and caring space!

