Tutos de Nico Rencontre et moi Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le numérique et les rencontres aujourd’hui

Les applications de rencontre et d’échange ont profondément transformé notre manière de créer du lien social. Elles offrent aujourd’hui des espaces pour élargir nos cercles, rencontrer des personnes partageant nos centres d’intérêt, et même tisser des amitiés ou des collaborations professionnelles. Découvrons ensemble comment ces outils numériques façonnent nos relations et comment les utiliser au mieux pour enrichir notre vie sociale…Adultes

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

Digital and dating today

Dating and exchange applications have profoundly transformed the way we create social links. Today, they offer spaces to widen our circles, meet people who share our interests, and even forge friendships or professional collaborations. Let’s discover together how these digital tools are shaping our relationships, and how best to use them to enrich our social lives…

