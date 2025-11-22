Tutti celli Octuor de violoncelles & Laetitia Volcey Chalon-sur-Saône

Tutti celli Octuor de violoncelles & Laetitia Volcey

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-22

fin : 2025-12-22

2025-11-22

Le violoncelle a toujours tenu une place particulière dans l’inconscient collectif son timbre si proche de la voix humaine nous parle à l’oreille et au cœur, ne laissant personne indifférent. Ses allures de bonhomme semble nous servir de miroir. Ici, c’est en meute qu’il s’exprime en petit ou grand ensemble, une bande d’amoureux de cet instrument vous donne rendez-vous pour faire rouler les cordes et chambouler les cœurs. Accompagnés dans cette aventure par la sublime voix de Laetitia Volcey dans notamment une des fameuses Bachianas de Villa-Lobos, les violoncellistes vont sillonner le répertoire classique mais aussi celui de la chanson, en ne s’interdisant rien de ce qui les réjouit.

Cello sceptiques s’abstenir ! .

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

