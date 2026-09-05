Tutu Théâtre d’Auxerre Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Tutu

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

En matière de danse, êtes-vous plutôt néophyte ou aficionado ? Qu’importe : voici deux excellentes raisons de foncer voir Tutu. Une revue de l’art chorégraphique dans tous ses états, servie frappée par les Chicos Mambo. En lui-même, ce spectacle est déjà toute une histoire. Lauréat du public au Festival Avignon OFF, maintes fois salué dans la presse et joué devant quelque 500.000 spectateurs depuis sa création, ce Tutu est un cas. Mariant une technique sans faille à un goût très sûr pour la parodie, six interprètes y enchaînent les morceaux de bravoure à la manière d’un joyeux juke-box chorégraphique. Du Lac des cygnes à la danse des canards, des danses de salon à Pina Bausch, du tango à Dirty Dancing… Au fil de 20 tableaux, toutes les danses y passent et les époques valsent comme les tutus, dont la pièce fait jaillir quelques exemples tout à fait extravagants ! Preuve de son sérieux, il paraît que l’équipe a même embauché son propre tutulogue… .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tutu

L’événement Tutu Auxerre a été mis à jour le 2026-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)