Tutu Chicos / mambo L’ENTRACTE Scène Jôle Le Theule Sablé-sur-Sarthe samedi 17 janvier 2026.
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 21:50:00
2026-01-17
Danse 1h20 Dès 10 ans
Le chorégraphe Philippe Lafeuille revisite avec malice les incontournables de la danse classique. Un spectacle étourdissant où dérision et prouesses techniques se côtoient !
En 20 tableaux, six danseurs-comédiens s’emparent des codes du ballet à un rythme effréné, proposant des parodies aussi loufoques qu’exigeantes. Du Lac des cygnes aux concours de danse télévisés, ils enchaînent les scènes humoristiques et poétiques, jonglant avec les travestissements. Corps souples, aisance troublante, personnages changeant de peau à l’envi la joie des artistes est contagieuse. Présenté pour la première fois en 2014, ce spectacle des Chicos Mambo est devenu culte. Chaque tableau est une surprise haute en couleur dans un univers fantasque et théâtral. Côté costumes, les tutus se prêtent à toutes les fantaisies c’est coloré, vivant et entraînant. La danse dans tous ses états !
Distribution
Philippet Lafeuille chorégraphie
Armand Coutant directeur technique
Marc Behra, David Guasgua M, Kamil Pawel Jasinski, Julien Mercier, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso danseurs
Corinne Barbara zentaï
Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson création lumière
Corinne Petitpierre assistée de Anne Tesson costumes
Antisten création son
Flavie Hennion, Romain Compingh collaboration artistique
Vincent Butori régisseur général
Maureen Sizun Vom Dorp Nicolas Bulteau régisseur lumière
Marion Pauvarel Caroline Cosnoble régisseur plateau
Charline Mayet habilleuse
Gwendoline Quiniou perruques
Quartier Libre diffusion
Xavier Morelle, Matthieu Salas administration La Feuille d’Automne .
L’ENTRACTE Scène Jôle Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
