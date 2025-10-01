Tutu Chicos / mambo L’ENTRACTE Scène Jôle Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Tutu Chicos / mambo

L’ENTRACTE Scène Jôle Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:50:00

Date(s) :

2026-01-17

Danse 1h20 Dès 10 ans

Le chorégraphe Philippe Lafeuille revisite avec malice les incontournables de la danse classique. Un spectacle étourdissant où dérision et prouesses techniques se côtoient !

En 20 tableaux, six danseurs-comédiens s’emparent des codes du ballet à un rythme effréné, proposant des parodies aussi loufoques qu’exigeantes. Du Lac des cygnes aux concours de danse télévisés, ils enchaînent les scènes humoristiques et poétiques, jonglant avec les travestissements. Corps souples, aisance troublante, personnages changeant de peau à l’envi la joie des artistes est contagieuse. Présenté pour la première fois en 2014, ce spectacle des Chicos Mambo est devenu culte. Chaque tableau est une surprise haute en couleur dans un univers fantasque et théâtral. Côté costumes, les tutus se prêtent à toutes les fantaisies c’est coloré, vivant et entraînant. La danse dans tous ses états !

Distribution

Philippet Lafeuille chorégraphie

Armand Coutant directeur technique

Marc Behra, David Guasgua M, Kamil Pawel Jasinski, Julien Mercier, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso danseurs

Corinne Barbara zentaï

Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson création lumière

Corinne Petitpierre assistée de Anne Tesson costumes

Antisten création son

Flavie Hennion, Romain Compingh collaboration artistique

Vincent Butori régisseur général

Maureen Sizun Vom Dorp Nicolas Bulteau régisseur lumière

Marion Pauvarel Caroline Cosnoble régisseur plateau

Charline Mayet habilleuse

Gwendoline Quiniou perruques

Quartier Libre diffusion

Xavier Morelle, Matthieu Salas administration La Feuille d’Automne .

