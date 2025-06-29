TUTU – GARE DU MIDI Biarritz

TUTU Début : 2026-06-12 à 20:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : TUTUAprès avoir conquis plus de 800 000 spectateurs et décroché le prix du public « Danse » au 50ème Festival Off d’Avignon, Tutu, imaginé par Philippe Lafeuille, revient à l’affiche du Théâtre Libre à Paris, et partout en France. En 20 tableaux, le chorégraphe malicieux mais exigeant revisite la danse dans son ensemble : classique, contemporaine, sportive, rythmique, acrobatique, de salon et télévisuelle ! Son show ne manque pas de fantaisie et de technicité. Ses six danseurs, membres de sa compagnie Chicos Mambo, font preuve d’une virtuosité hors pair et certains excellent même dans l’art de la pointe ! Indispensable quand il s’agit dereprendre Le Lac des Cygnes… de manière plus que bancale, avec humour donc ! Des clins d’œil à l’histoire de la danse, le spectacle en compte un grand nombre, de Pina Bausch à Danse avec les stars. Cet hommage parodique et poétique est aussi l’occasion pour Philippe Lafeuille de s’attaquer aux clichés sur la masculinité. Ici, ils en prennent un sacré coup, là où il faut. Pour le coup, ça fait un bien fou ! Presque 10 ans après sa création, Tutu n’a pas pris une ride. C’est désormais un classique !Contact PMR : PMR : shop@bleucitron.net

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64