TUTU – LE CEPAC SILO Marseille
TUTU – LE CEPAC SILO Marseille jeudi 19 novembre 2026.
TUTU Début : 2026-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.
ESPACES CULTURELS SILO ARENC PRÉSENTE : TUTUSix danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.Un pur moment de divertissement !
LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13