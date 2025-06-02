TUTU – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

TUTU Début : 2026-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : TUTUSix danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.Un pur moment de divertissement !

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34