TUTU – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

TUTU Début : 2026-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS ET VICTOR BOSCH PRÉSENTENT : Titre et sous-titre :TUTUChicos MamboMentions billets : Quartier Libre Productions et Victor Bosch présententPitch :Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.Durée : 1h15

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37