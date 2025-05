Tuzolana Trail – Montlaur, 25 mai 2025 07:00, Montlaur.

Aveyron

Tuzolana Trail Montlaur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

L’association Tuzolana Accueil vous invite à une journée sportive, au programme rando pédestre, VTT, trail au coeur du Rougier. Petit déj’ offert au départ et ravitaillement à l’arrivée.

Départ à partir de 8h30.

Rendez vous au stade de foot de Montlaur

9h Rando VTT 26 km

9h30 Rando pédestre 10 km

10h Trail 10 ou 16 km

10h Rand’aux oiseaux avec la LPO

Sur inscription au 06 08 65 76 85 ou 07 82 83 67 01 .

Montlaur 12400 Aveyron Occitanie +33 6 08 65 76 85

English :

The Tuzolana Accueil association invites you to a day of sport: hiking, mountain biking, trail in the heart of the Rougier. Free breakfast at the start and refreshments at the finish.

German :

Der Verein Tuzolana Accueil lädt Sie zu einem Sporttag ein. Auf dem Programm stehen Wanderungen, Mountainbiketouren und Trails im Herzen des Rougier-Gebirges. Frühstück am Start und Verpflegung am Ziel.

Italiano :

L’associazione Tuzolana Accueil vi invita a una giornata all’insegna dello sport. Il programma prevede escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo nel cuore del Rougier. Colazione gratuita alla partenza e ristoro all’arrivo.

Espanol :

La asociación Tuzolana Accueil le invita a una jornada deportiva. El programa incluye senderismo, bicicleta de montaña y trail en el corazón del Rougier. Desayuno gratuito a la salida y refrescos a la llegada.

L’événement Tuzolana Trail Montlaur a été mis à jour le 2025-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)