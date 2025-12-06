TV Cult • Totology • Vitiligoes SUPERSONIC Paris

TV CULT (22h30)

(Post punk – Cologne, DEU)

Le groupe « brutal post-punk » TV CULT, basé à Cologne, en Allemagne, a sorti son deuxième album, Industry, le 10 octobre 2025. Avec ce nouvel opus, TV CULT s’apprête à explorer des thèmes plus sombres que jamais, notamment le déclin de la culture occidentale et le rejet des systèmes de croyances qui nous sont présentés. Enregistré par Christoph Scheidel au 79 Sound Studios à Cologne, l’album a été mixé au Holy Mountain Studios à Londres par Misha Hering (High Vis, Idles) et masterisé par Brad Boatright (Off!, Sleep, Stranger Things OST) à Audiosiege, Portland.

La pochette de Industry présente une photographie de la série « Konstruktionen » du célèbre photographe Boris Becker, basé à Cologne (http://www.boris-becker.com). TV Cult est un groupe post-punk inspiré des années 80, originaire de Cologne, en Allemagne. Porté par des lignes de basse sombres et dominantes, des guitares froides et frénétiques, une batterie puissante et des voix qui alternent entre le chant gothique et le hardcore DC de l’âge d’or, TV Cult crée un son qui mélange le meilleur de groupes comme Joy Division, Black Flag et Idles, tout en restant vraiment unique.

https://tvcult.bandcamp.com/music

https://youtu.be/CggRvQRNk2o?si=86T2tCc0p8ENxMEO

TOTOLOGY (21h30)

(Post punk – Araki Records – Rennes, FR)

Sautant d’un instrument à un autre, ces trois Rennais se livrent à une exploration cathartique de l’enfance : leur musique, un post-punk imprégné de noise et de shoegaze reflète aussi bien férocité que sens de la dérision. Chaussés de baskets usées, ils revendiquent leur désaccord avec le monde des adultes, mêlant tendresse, frustration et énergie brute au travers de leurs dérapages sonores.

Les 3 influences : Turnstile, Stuffed foxes, Idles

https://link.deezer.com/s/31DBLLAxfGFFxb5GjTWtd

https://www.youtube.com/@TotologySucks

VITILIGOES (20h30)

(Post psyché – AÏE AÏE AÏE RECORDS – France)

Entre post-rock, indie-psyché ou bruits de cailloux qui dévalent une pente, Vitiligoes n’a pas su faire le tri.

Le quatuor guitare-synthés-batterie-chant assume une certaine ambivalence, passant d’un bout à l’autre de ses humeurs et inspirations sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi.

Les 3 influences : Battles, The Psychotic Monks, Meule

https://vitiligoes.bandcamp.com/album/rapakivi

———————————

Samedi 31 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Cure, Killing Joke & DITZ !

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

