TV PETROL BROCÉLIANDE Nantes

TV PETROL BROCÉLIANDE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 22:15

Gratuit : oui Tout public

TV PETROL c’est un son unique qui résulte de ses années de bidouillage de synthé, boîte à rythmes et porte gobelet en contre plaqué.TV PETROL est tout terrain, un homme orchestre qui va vous faire danser, pour sûre !BandcampInsta Pour cette 23ème édition de Bar-Bars, le Brocéliande vous conseille d’échauffer vos hanches pour profiter d’une programmation boogie, Rock’n’roll, sixties et électro percusive !Attention, une queue-leuleu peut en cacher une autre. Retrouvez aussi, et comme toujours, une belle sélection de vins naturels, bières locales et cuisine inventive dans votre troquet préféré !

BROCÉLIANDE Nantes 44000