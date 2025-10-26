TVT Trail de la valée du Trieux Busserolles

TVT Trail de la valée du Trieux Busserolles dimanche 26 octobre 2025.

TVT Trail de la valée du Trieux

Busserolles Dordogne

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

9h30 22km (500mD+)

9h45 11km (210mD+)

9h50 marche

10h courses enfants

Repas campagnard sur réservation.

Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 53 92 81 trailvalleetrieux@gmail.com

English : TVT Trail de la valée du Trieux

9:30am: 22km (500mD+)

9:45am: 11km (210mD+)

9:50am: walk

10am: children’s races

Country-style meal on reservation.

German : TVT Trail de la valée du Trieux

9.30 Uhr: 22km (500mD+)

9.45 Uhr: 11km (210mD+)

9.50 Uhr: Gehen

10h: Läufe für Kinder

Landestypisches Essen auf Reservierung.

Italiano :

9.30: 22 km (500 mD+)

9.45: 11 km (210 mD+)

9.50: passeggiata

ore 10: gare per bambini

Pasto in stile country su prenotazione.

Espanol : TVT Trail de la valée du Trieux

9:30h: 22km (500mD+)

9.45am: 11km (210mD+)

9h50: paseo

10h: carreras infantiles

Comida campestre previa reserva.

