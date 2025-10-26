TVT Trail de la valée du Trieux Busserolles

TVT Trail de la valée du Trieux

TVT Trail de la valée du Trieux Busserolles dimanche 26 octobre 2025.

TVT Trail de la valée du Trieux

Busserolles Dordogne

Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26

2025-10-26

9h30 22km (500mD+)
9h45 11km (210mD+)
9h50 marche
10h courses enfants
Repas campagnard sur réservation.
Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 53 92 81  trailvalleetrieux@gmail.com

English : TVT Trail de la valée du Trieux

9:30am: 22km (500mD+)
9:45am: 11km (210mD+)
9:50am: walk
10am: children’s races
Country-style meal on reservation.

German : TVT Trail de la valée du Trieux

9.30 Uhr: 22km (500mD+)
9.45 Uhr: 11km (210mD+)
9.50 Uhr: Gehen
10h: Läufe für Kinder
Landestypisches Essen auf Reservierung.

Italiano :

9.30: 22 km (500 mD+)
9.45: 11 km (210 mD+)
9.50: passeggiata
ore 10: gare per bambini
Pasto in stile country su prenotazione.

Espanol : TVT Trail de la valée du Trieux

9:30h: 22km (500mD+)
9.45am: 11km (210mD+)
9h50: paseo
10h: carreras infantiles
Comida campestre previa reserva.

