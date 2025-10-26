TVT Trail de la valée du Trieux Busserolles
TVT Trail de la valée du Trieux Busserolles dimanche 26 octobre 2025.
TVT Trail de la valée du Trieux
Busserolles Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
9h30 22km (500mD+)
9h45 11km (210mD+)
9h50 marche
10h courses enfants
Repas campagnard sur réservation.
Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 53 92 81 trailvalleetrieux@gmail.com
English : TVT Trail de la valée du Trieux
9:30am: 22km (500mD+)
9:45am: 11km (210mD+)
9:50am: walk
10am: children’s races
Country-style meal on reservation.
German : TVT Trail de la valée du Trieux
9.30 Uhr: 22km (500mD+)
9.45 Uhr: 11km (210mD+)
9.50 Uhr: Gehen
10h: Läufe für Kinder
Landestypisches Essen auf Reservierung.
Italiano :
9.30: 22 km (500 mD+)
9.45: 11 km (210 mD+)
9.50: passeggiata
ore 10: gare per bambini
Pasto in stile country su prenotazione.
Espanol : TVT Trail de la valée du Trieux
9:30h: 22km (500mD+)
9.45am: 11km (210mD+)
9h50: paseo
10h: carreras infantiles
Comida campestre previa reserva.
