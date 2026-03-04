TWENTY SEVEN TRIO, Département du Loiret,

TWENTY SEVEN TRIO Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

De La Rue Kétanou à la Mano Négra en passant par Lavillier, ce trio revisite avec audace les classiques du genre avec l’énergie du rock, la sensualité des rythmes latins et la poésie de la chanson française. Une invitation au voyage, où l’on danse, on chante, et on se laisse emporter par des arrangements originaux et surprenants.

Département du Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Start Music 45