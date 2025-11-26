Twin Peaks, une série politique ? Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Outre une série policière, onirique, fantastique, surréaliste, la série Twin Peaks de David Lynch est, avant tout, une série politique !

Critique sociale du capitalisme américain, fable écologiste, la série culte est une attaque frontale au « Rêve américain » à la fin du XXe siècle.

Pour l’anniversaire-hommage des 1 an de la mort du réalisateur David Lynch, nous discuterons autour d’un café de la portée politique de ce chef d’œuvre de la télévision.

———————————-

Antoine Bonnet est titulaire d’un DEA d’histoire de l’art contemporain. Il collabore avec plusieurs revues d’art telles que Zerodeux, Artaïs ou Facette… Il a publié plusieurs ouvrages sur le handicap « La LSF pour les nuls » (First), « Pour l’inclusion radicale » (Melting), sur la philosophie : « La philo dans les séries » (De Boeck) ou « Ce que l’écologie fait à la métaphysique », préface Nicolas Bourriaud, chez L’Harmattan en janvier 2025, l’Art contemporain: « Poétique de la décroissance » aux éditions Mix ou la sociologie : « Malcolm, sociologie d’un génie » (Entremises). Dernier ouvrage « Quand le rock est écolo », préface de Frah de Shaka Ponk aux éditions du Camion blanc en Mai 2025…

Fan absolu, ou intrigué.e par la série culte de David Lynch, partagez un moment convivial et découvrez ce que Twin Peaks dit du monde — et de nous.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Public adultes.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/