Twinkle little Lundi 30 juin, 10h30, 14h00 MAIF social club – Paris (75)

Début : 2025-06-30T10:30:00 – 2025-06-30T11:15:00

Fin : 2025-06-30T14:00:00 – 2025-06-30T14:45:00

Twinkle est à la fois un spectacle et une installation immersive, ludique et participative pour les jeunes enfants de la

naissance à trois ans et les adultes qui les accompagnent. Inspirée par les imaginaires vibratoires et mythiques de

l’Harmonie des Sphères, cette création évoque nos relations rêvées au soleil et à la lune, ainsi que l’émotion du passage

du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la terre au ciel et du ciel à la terre…

Trois artistes font vibrer corps et instruments, tissant un espace commun où le public, assemblé autour d’une structure

aérienne en bambous, sera invité à ressentir puis s’approprier leur univers peuplé d’étoiles et de planètes.

Équipe Artistique

Écriture & mise en scène : Cécile Mont-Reynaud

Interprète(s) : Olivier Lerat & Cécile Mont-Reynaud, en alternance avec Ananda Montagne, Sarah Cosset,

Scénographie : Gilles Fer

Création Sonore : Sika Gblondoumé & Olivier Lerat

MAIF social club – Paris (75)

Cie Lunatic – Cécile Mont-Reynaud jeune public très jeune public

