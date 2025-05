« TWO MEN CHAUD » Familia théâtre – Berck, 10 mai 2025 07:00, Berck.

L’humour et la magie sont les maîtres mots de ce spectacle original, interactif et familial. RV doit monter sur scène demain pour son célèbre duo de magie, mais son partenaire lui fait faux bond au dernier moment. Afin d’assurer la prestation, il se trouve obligé de partager la scène avec un stagiaire envoyé par pôle emploi Alex, un énergumène un peu trop « à l’aise » et pour le moins envahissant. Le duo de magie va se transformer en combat désespéré pour « sauver » le spectacle… Un show unique avec de grandes illusions, beaucoup d’autodérision, et la participation du public !

Le samedi 10 mai à 20h au Familia théâtre

Plein tarif 18€ Tarif réduit 15€ (places en vente à l’office de tourisme)

Organisé par le Familia Théâtre +33(0)7 86 87 32 46 .

rue de la marine

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 87 32 46

