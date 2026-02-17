Two Trains Left • ERODE • Between Spaces SUPERSONIC Paris

TWO TRAINS LEFT (22h00)

(Pop punk – Paris, FR)

TWO TRAINS LEFT redéfinit le pop punk moderne. Depuis leur formation à Paris, le groupe a créé des chansons sincères qui mélangent une énergie nostalgique avec une perspective fraîche. Avec des paroles pleines d’émotions, des mélodies accrocheuses et des performances live explosives, ils se sont fait un nom à travers la France et au-delà en tournée avec Chunk! No, Captain Chunk!, se produisant au MVRKSFEST et ouvrant pour des groupes internationaux comme Neck Deep ou Four Year Strong. Suite à la sortie de leur premier album Probably For Nothing en 2024, Two Trains Left est prêt à passer au niveau supérieur, plus fort, plus audacieux et plus honnête que jamais.

Les 3 influences : Blink-182, Neck Deep, Sum 41

ERODE (21h00)

(Modern metal – Paris, FR)

ERODE. est un projet de metal moderne français qui explore la corrosion de la vie moderne : la perte de sens, l’érosion de l’identité sous le pouvoir et la dérive morale d’un monde hyper-normalisé. ERODE. mêle des riffs enragés et techniques avec des passages mélodiques forts et impactants : un cri lucide dans un monde malade.

Les 3 influences : Architects, Polaris, Northlane

BETWEEN SPACES (20h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Né en janvier 2025, Between Spaces est un groupe formé avec une envie simple : faire vibrer les scènes avec un rock explosif et mélodique.

Après une première année passée à composer et à se forger une identité, le groupe propose aujourd’hui un set complet alliant mélodies entêtantes, riffs efficaces et moments suspendus.

Les 3 influences : The Strokes, Green Day, Last Train

Mardi 14 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Blink-182, Green Day & Pup

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

