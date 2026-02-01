Ty Ca Ly Parc Salle Omnisport Plouaret
samedi 14 février 2026.
Ty Ca Ly Parc
Salle Omnisport 22 rue Louis Prigent Plouaret Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14 2026-02-15
Venez nombreux avec vos amis, vos cousins, vos copains, toute la famille !
Il y en aura pour tout le monde, des tout-petits aux plus grands
Jeux gonflables • Manège • Arcade • Auto-tamponneuses
Restauration sur place food-truck salé, crêpes, gâteaux, popcorn et buvette
8€ enfant Gratuit pour les adultes Sortie possible
Événement organisé par ALVMP Handball en partenariat avec Ty Ca Ly Parc .
Salle Omnisport 22 rue Louis Prigent Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 78 64 69 98
