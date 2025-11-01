Ty Caly Parc Salle Polyvalente Dirinon
Ty Caly Parc Salle Polyvalente Dirinon samedi 1 novembre 2025.
Ty Caly Parc
Salle Polyvalente Route du Stade Dirinon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-02
L’Amicale Laïque de l’école Jean Rouxel de Dirinon est heureuse de vous annoncer l’organisation d’un week-end récréatif placé sous le signe de la bonne humeur !
Au programme grandes structures gonflables pour les enfants, borne d’arcade et plein de moments de convivialité à partager en famille ou entre amis, en intérieur.
Buvette et food truck sur place.
Venez nombreux profiter de ce moment festif, nous vous attendons pour un week-end plein de rires et de rebonds ! .
Salle Polyvalente Route du Stade Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 7 78 64 69 98
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ty Caly Parc Dirinon a été mis à jour le 2025-10-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS