Ty Caly Parc Salle Polyvalente Dirinon

Ty Caly Parc

Salle Polyvalente Route du Stade Dirinon Finistère

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01 2025-11-02

L’Amicale Laïque de l’école Jean Rouxel de Dirinon est heureuse de vous annoncer l’organisation d’un week-end récréatif placé sous le signe de la bonne humeur !

Au programme grandes structures gonflables pour les enfants, borne d’arcade et plein de moments de convivialité à partager en famille ou entre amis, en intérieur.

Buvette et food truck sur place.

Venez nombreux profiter de ce moment festif, nous vous attendons pour un week-end plein de rires et de rebonds ! .

