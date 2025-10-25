Ty Caly Parc Salle du Coat Le Drennec

Ty Caly Parc Salle du Coat Le Drennec samedi 25 octobre 2025.

Ty Caly Parc

Salle du Coat Rue de l’Argoat Le Drennec Finistère

L’entente SPHBCD s’associe à Al Calone Loisirs pour un week-end 100% amusement !

Au programme

Auto-tamponneuses pour des fous rires garantis !

Châteaux gonflables et toboggans géants pour les plus intrépides !

Une zone spéciale tout-petits avec piscine à balles et jeux de construction

Venez en famille ou entre amis pour faire le plein de fun, de rires et de bons moments .

Salle du Coat Rue de l’Argoat Le Drennec 29860 Finistère Bretagne

