Informations pratiques

Plestin-les-Grèves

Ty Coat Visite de l’atelier

Ty Coat Lieu-dit Le Châtel Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-28 10:45:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Eco-constructeurs convaincus, nous sommes conscients de la situation écologique et de la nécessité de préserver notre planète. Nos techniques constructives et les matériaux choisis sont de véritables alternatives qui nous rendent acteur de cet avenir.

Déroulé de la visite Visite de l’atelier, des travaux en cours et du fonctionnement de l’entreprise.

Âge minimum 3 ans. .

Ty Coat Lieu-dit Le Châtel Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Ty Coat Visite de l’atelier Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose