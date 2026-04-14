TY GLAS 8 DELUXE, Restaurant Le Troyalach, Saint-Évarzec
TY GLAS 8 DELUXE, Restaurant Le Troyalach, Saint-Évarzec samedi 25 avril 2026.
TY GLAS 8 DELUXE Samedi 25 avril, 08h00 Restaurant Le Troyalach Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:00:00+02:00
Tournoi National Ty Glas 8
3… 2… 1… GO !!!
Le Ty Glas 8 débarque à toute vitesse pour sa 8e édition, et cette année on sort les carapaces vertes sous le thème Mario Kart dans le stade de Rosporden !
Circuit officiel :
➡️ 1 seule salle – 8 terrains
Samedi : Simples & Mixtes
Dimanche : Doubles
⚖️ Les Juges-Arbitres : Stéphane Brochard & Gauthier Le Bris
Entre deux courses… euh matchs :
Buvette pour recharger les batteries
️ Stand Lardesport pour booster ton équipement
Animations tout le week-end pour garder la pêche
Soirée pizzas le samedi soir (infos à venir)
Que tu viennes pour la victoire , l’ambiance ou juste pour éviter la dernière place , une chose est sûre :
au Ty Glas 8, ça smash plus vite que la carapace rouge !
Entraîne-toi à Mario Kart pour décrocher quelques coupes
Attrape ton volant… enfin ta raquette… et rejoins la course
Bisous sportifs !
https://www.facebook.com/events/884672164036932/
Restaurant Le Troyalach 9 route de rosporden Saint Évarzec Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/884672164036932/ »}] https://www.facebook.com/events/884672164036932/ BRETAGNE
Tournoi National Ty Glas 8
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