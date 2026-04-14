TY GLAS 8 DELUXE, Restaurant Le Troyalach, Saint-Évarzec

TY GLAS 8 DELUXE Samedi 25 avril, 08h00 Restaurant Le Troyalach Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:00:00+02:00

Tournoi National Ty Glas 8

3… 2… 1… GO !!!

Le Ty Glas 8 débarque à toute vitesse pour sa 8e édition, et cette année on sort les carapaces vertes sous le thème Mario Kart dans le stade de Rosporden !

Circuit officiel :

➡️ 1 seule salle – 8 terrains

Samedi : Simples & Mixtes

Dimanche : Doubles

‍⚖️ Les Juges-Arbitres : Stéphane Brochard & Gauthier Le Bris

Entre deux courses… euh matchs :

Buvette pour recharger les batteries

️ Stand Lardesport pour booster ton équipement

Animations tout le week-end pour garder la pêche

Soirée pizzas le samedi soir (infos à venir)

Que tu viennes pour la victoire , l’ambiance ou juste pour éviter la dernière place , une chose est sûre :

au Ty Glas 8, ça smash plus vite que la carapace rouge !

Entraîne-toi à Mario Kart pour décrocher quelques coupes

Attrape ton volant… enfin ta raquette… et rejoins la course

Bisous sportifs !

https://www.facebook.com/events/884672164036932/

Restaurant Le Troyalach 9 route de rosporden Saint Évarzec Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/884672164036932/ »}] https://www.facebook.com/events/884672164036932/ BRETAGNE

Tournoi National Ty Glas 8