Tyler Ballgame • Joe Pretzel • Vision Périphérique SUPERSONIC Paris lundi 15 septembre 2025.

TYLER BALLGAME (22h00)

(Crooner rock – Los Angeles, US)

Tyler Ballgame est né du concept de présence radicale dans l’expression – l’idée que chaque performance en direct est une occasion de transcender le monde numérique ordinaire et de s’abandonner à la magie d’une expérience véritablement humaine. Avec un mélange vibrant de pop indie alternative, le son de Tyler évoque un sentiment de nostalgie, de joie et d’art de la chanson classique. Aujourd’hui, il se prépare à sortir son premier album complet, « For The First Time, Again », produit par ses collaborateurs de longue date Jonathan Rado et Ryan Pollie. Fondée sur cette éthique de la présence, la musique de Tyler s’appuie sur de solides accroches mélodiques et s’inspire subtilement de l’écriture classique des années 60 et 70.

https://tylerballgame.bandcamp.com/album/help-me-out

https://www.youtube.com/watch?v=oH0MNxWHRRw…

JOE PRETZEL (21h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Né dans une famille passionnée de musique ,Joe decouvre très tôt une passion pour la musique et la performance. Inspiré par des artistes comme Prince, David Bowie, The Beatles et Steely Dan, il cherche souvent à créer un paysage sonore dynamique qui échappe à toute catégorisation

L’amour, la jalousie, la tromperie politique, la détresse environnementale et l’anxiété générationnelle sont au cœur de mes compositions, invitant les auditeurs à un voyage musical à la fois réfléchi et socialement engagé.

Les 3 influences : Beatles, Tame impala, Arctic Monkeys

https://open.spotify.com/artist/0VBCMGhhkwq7yxsaOvCCZV

https://www.youtube.com/@joepretzelmusic

VISION PÉRIPHÉRIQUE (20h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Les chansons de Vision Périphérique nous plongent dans un univers urbain et mélancolique, avec des guitares et une batterie rappelant les sonorités indie rock des années 90/2000, des synthétiseurs empruntant au genre electro pop, et des textes en français.

https://open.spotify.com/…/6T45HpTUP9329zK9LLTI0F…

https://www.youtube.com/watch?v=XhrkK6oLtU4&t=1s

Lundi 15 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Foxygen, The Beatles & Whitney

Le lundi 15 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6VKXr9VgV https://fb.me/e/6VKXr9VgV