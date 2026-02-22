Tympan Vibrant Ouate ! + Perce Plafond avenue du 43 eme Régiment Caen

Tympan Vibrant Ouate ! + Perce Plafond

Prêts pour vivre une expérience musicale insolite ? Le Tympan vous propose deux rendez-vous atypiques.

OUATE !

Antoine Berland clavicorde

Un clavicorde en solo, une incursion dans le son, du simple au multiple Ouate ! Dans sa version acoustique pour toute petite jauge, dans une ambiance intime et ouatée.

C’est en faisant la découverte de l’instrument le plus discret du monde et le moins sonore de l’univers le clavicorde -, qu’Antoine Berland explore l’infiniment petit. S’appuyant sur la simplicité de l’instrument, il écrit des petits mondes en soi, labyrinthiques et escarpés laissant apparaître mélodies et fragilité du son. Une création à découvrir en acoustique, au plus près de l’instrument, comme pour se blottir les uns contre les autres. Antoine Berland dévoile un instrument rare et peu connu, ancêtre du piano. Il écrit spécialement un répertoire inédit, où la mélodie surgit du presque rien. Comme de petites incursions sonores, pas si éloignées du silence ou du demi-mot, les compositions suggèrent un clin d’oreille au microscopique. Les concerts en acoustique sont l’occasion pour le public de venir tendre les deux oreilles au plus près de l’instrument, pour une écoute curieuse et singulière.

Perce Plafond

Le Perce Plafond est un ciné-concert horizontal, improvisé et intimiste. Le spectateur, allongé, contemple le plafond, transformé en terrain de jeu pour plasticiens & musiciens.

Images et musique sont réalisées en temps réel, improvisées sur le moment, et déploient tout un monde imaginaire. Il existe autant de Perce Plafonds que de plafonds… !

Créé en 2013 en milieu hospitalier pour les patients alités, les représentations de chambre en chambre se sont déroulées pendant plusieurs années.

Le Perce Plafond a été adapté dans un format spectacle et s’est produit dans des salles de spectacle, manifestations, festivals, crèches, bibliothèques, écoles, maisons de retraite et chez l’habitant.

Ce spectacle se joue à géométrie variable et s’improvise à un ou plusieurs plasticien.ne.s et musicien.ne.s.

Les espaces de projection peuvent alors être décuplés et le son spatialisé éventuellement en multidiffusion.

Le spectateur s’abandonne à une expérience sensorielle, douce et onirique… Parfait pour une Yourte ! .

