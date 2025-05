Typhus Bronx à la Brasserie de la Pleine Lune – Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil, 23 mai 2025 19:00, Chabeuil.

Drôme

Typhus Bronx à la Brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23 00:00:00

2025-05-23

2025-05-24

2025-05-25

Trois soirs de Typhus Bronx, le clown caustique. Typhus, c’est celui qui plonge à l’intérieur de toi pour y mettre le Bronx !

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 benevole.opd@gmail.com

English :

Three nights of Typhus Bronx, the caustic clown. Typhus is the one who dives inside you to bring out the Bronx!

German :

Drei Abende mit Typhus Bronx, dem ätzenden Clown. Typhus ist der, der in dein Inneres eintaucht und dort die Bronx einsetzt!

Italiano :

Tre notti di Tifo Bronx, il clown caustico. Typhus è colui che si immerge dentro di voi per far emergere il Bronx!

Espanol :

Tres noches de Tifus Bronx, el payaso cáustico. ¡Tifus es el que se sumerge en tu interior para sacar al Bronx!

