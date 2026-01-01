Typ’Top Cabaret le cabaret des rois Salle des fêtes Montmorot

Typ’Top Cabaret le cabaret des rois

Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot Jura

2026-01-25 15:00:00

2026-01-25 17:30:00

2026-01-25

Venez fêter les rois et reines en compagnie de Typ’Top Animation ! Vous pourrez chanter, danser, rire et vous régaler avec de bonnes galettes des rois !

réservation conseillée .

Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

