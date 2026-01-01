Typ’Top Cabaret le cabaret des rois Salle des fêtes Montmorot
Typ'Top Cabaret le cabaret des rois Salle des fêtes Montmorot dimanche 25 janvier 2026.
Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 17:30:00
2026-01-25
Venez fêter les rois et reines en compagnie de Typ’Top Animation ! Vous pourrez chanter, danser, rire et vous régaler avec de bonnes galettes des rois !
réservation conseillée .
Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 42 55 85
English : Typ’Top Cabaret le cabaret des rois
