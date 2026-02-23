Tyrol, Venedig…oder Mars??? Haguenau

Tyrol, Venedig…oder Mars???

6 Place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Revue spectacle en dialecte alsacien

Vous partez où en vacances ?

Nous, nous séjournons dans un hôtel/Spa 5 ***** qui semblait retenir toute notre attention. Mais les promesses sont loin, très loin, d’être tenues, tant du côté de l’hôtel que celui des clients.

Le personnel plus ou moins qualifié va accueillir, entre autre, un illuminé qui rêve de s’envoler sur Mars, des curistes

euphoriques, une femme suspecte, des gens du voyage, des couples bizarres, des rencontres fortuites, etc …

Tout ce petit monde va évoluer dans un enchaînement de

malentendus, de déceptions, de surprises, de situations

inattendues, et alternera avec quelques belles chansons, dont les mélodies vous seront bien connues.

Alors bienvenue !!! .

6 Place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 34 40 73 35

English :

Revue show in Alsatian dialect

