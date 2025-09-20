« U », Par la Compagnie Gambit Théâtre du Soleil Paris

Festival Départ D’Incendies 2025 : une programmation élargie

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près

de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations …

la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant

libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et

extérieure.

Parmi les nouvelles troupes de cette édition, la Compagnie Gambit sera présente pour sa création ,« U ».

« U », Par la Compagnie Gambit

Danse acrobatique – Musique live

Inspiré par l’univers ouvrier de Joseph Ponthus, U est un duo de danse acrobatique captivante, mêlant force, précision et poésie. Dans un décor industriel, les gestes du travail deviennent chorégraphie, le quotidien s’élève, l’Homme s’en extrait à travers une imagination salvatrice et décalée : l’épuisement laisse place à la rêverie.

Entre réalité brute et échappée onirique, deux corps complices se soutiennent, se mêlent, se répondent, s’inventent un ailleurs, soutenu par une musique live qui interroge ce que le travail fait au corps… et ce que le rêve permet d’en libérer.

On ne quitte pas l’usine sans regarder le ciel, Joseph Ponthus.

DISTRIBUTION

Conception / Direction Artistique: Dominique Guilhaudin



Composition et musique live: Bertrand Blessing



Coécrit et Interprété par: Sebastian Cuiza Galan et Clément Olivier

Détails pratiques

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Pour réserver en ligne, cliquez ici.

durée estimée ~ 40 minutes

Le Petit Carrousel, au Théâtre du Soleil ( scène extérieure )

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

AUTRES ACTIVITÉS DE LA TROUPE

Retrouvez également la Compagnie Gambit le 19 septembre pour son spectacle Entre les lignes ! Cliquez ici pour avoir plus d’informations.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h30 à 15h10

payant

De 8 à 18 euros.

Réservation sur place ou en ligne.

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Tout public.

Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com