« U », Par la Compagnie Gambit Théâtre du Soleil Paris samedi 20 septembre 2025.
Festival Départ D’Incendies 2025 : une programmation élargie
Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.
Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près
de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations …
la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant
libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et
extérieure.
Parmi les nouvelles troupes de cette édition, la Compagnie Gambit sera présente pour sa création ,« U ».
« U », Par la Compagnie Gambit
Danse acrobatique – Musique live
Inspiré par l’univers ouvrier de Joseph Ponthus, U est un duo de danse acrobatique captivante, mêlant force, précision et poésie. Dans un décor industriel, les gestes du travail deviennent chorégraphie, le quotidien s’élève, l’Homme s’en extrait à travers une imagination salvatrice et décalée : l’épuisement laisse place à la rêverie.
Entre réalité brute et échappée onirique, deux corps complices se soutiennent, se mêlent, se répondent, s’inventent un ailleurs, soutenu par une musique live qui interroge ce que le travail fait au corps… et ce que le rêve permet d’en libérer.
DISTRIBUTION
Conception / Direction Artistique: Dominique Guilhaudin
Composition et musique live: Bertrand Blessing
Coécrit et Interprété par: Sebastian Cuiza Galan et Clément Olivier
Détails pratiques
Lieu : Théâtre du Soleil, Paris
Pour réserver en ligne, cliquez ici.
durée estimée ~ 40 minutes
Le Petit Carrousel, au Théâtre du Soleil ( scène extérieure )
Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.
AUTRES ACTIVITÉS DE LA TROUPE
Retrouvez également la Compagnie Gambit le 19 septembre pour son spectacle Entre les lignes ! Cliquez ici pour avoir plus d’informations.
On ne quitte pas l’usine sans regarder le ciel, Joseph Ponthus.
Le dimanche 21 septembre 2025
de 14h30 à 15h10
payant
De 8 à 18 euros.
Réservation sur place ou en ligne.
Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.
Tout public.
Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris
https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com