Ü-Tone centre culturel Limoges

Ü-Tone

centre culturel 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Retour de l’événement Ü-TONE pour la sixième édition, suite au succès grandissant des précédents drops proposés par Module Records qui réinvestit le CCM John Lennon. Pour cette nouvelle soirée, l’équipe du label a décidé de reconduire le concept qui vous a séduit en vous proposant une nouvelle fois 10 artistes (détails de la programmation à venir) en B2B on stage.

Les membres du staff seront présentes durant toute la durée de cet évènement pour vous assurer une sérénité et une sécurité optimales.

Ces soirées se veulent le cadre d’un espace d’expression festif, de communion autour de la musique et de la danse dans un esprit de bienveillance les unes avec les autres. La liberté, le consentement, l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui y sont des piliers essentiels.

7€ avant 22h 10€ après 22h

Billetterie sur place uniquement

VESTIAIRE 2€ .

centre culturel 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ü-Tone

L’événement Ü-Tone Limoges a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Limoges Métropole