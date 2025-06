U2 Addiction Palais Idéal du Facteur Cheval Hauterives 30 juin 2025 21:00

U2 Addiction Palais Idéal du Facteur Cheval 8, rue du Palais idéal Hauterives Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-06-30 21:00:00

fin : 2025-06-30 23:30:00

2025-06-30

De With Or Without You à Sunday, Bloody Sunday en passant par Pride , le groupe reprend à la note près les tubes historiques de U2 !

Palais Idéal du Facteur Cheval 8, rue du Palais idéal

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com

English :

From « With Or Without You » to « Sunday, Bloody Sunday » and « Pride », the band covers U2’s historic hits down to the last note!

German :

Von « With Or Without You » über « Sunday, Bloody Sunday » bis hin zu « Pride » , die Band covert die historischen Hits von U2 auf die Note genau!

Italiano :

Da « With Or Without You » a « Sunday, Bloody Sunday » e « Pride », la band coverizza gli storici successi degli U2 fino all’ultima nota!

Espanol :

Desde « With Or Without You » hasta « Sunday, Bloody Sunday » y « Pride », la banda versiona los éxitos históricos de U2 hasta la última nota

L’événement U2 Addiction Hauterives a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche