U2 Addiction Joué-lès-Tours

U2 Addiction Joué-lès-Tours vendredi 3 octobre 2025.

U2 Addiction

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 32.4 – 32.4 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-03 20:30:00

Véritable référence dans le monde entier, le rock band irlandais a su inspirer U2 ADDICTION qui lui rend bien plus qu’un simple hommage…

Qualité vocale impressionnante, solos de guitare, feeling, émotion et magie, sont des termes qui collent parfaitement à U2 ADDICTION.

Bien connu pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur du groupe U2 ADDICTION composé du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin et du batteur Hugo Sarton

De « With Or Without You » à « Sunday, Bloody Sunday » en passant par » Pride « , le groupe reprend à la note près les tubes historiques du quatuor irlandais.

Un show 100 % Rock, 100 % U2,

De quoi vous faire passer une soirée d’enfer dans l’univers de Bono et de son band. 32.4 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

A veritable benchmark the world over, the Irish rock band inspired U2 ADDICTION to do more than just pay tribute?

Impressive vocal quality, guitar solos, feeling, emotion and magic these are terms that fit perfectly with U2 ADDICTION.

German :

Die irische Rockband, die weltweit als Referenz gilt, hat U2 ADDICTION inspiriert und ist mehr als nur eine Hommage?

U2 ADDICTION ist die perfekte Antwort auf diese Frage.

Italiano :

La rock band irlandese, vero e proprio punto di riferimento in tutto il mondo, ha ispirato gli U2 ADDICTION a fare qualcosa di più di un semplice tributo a loro?

Qualità vocali impressionanti, assoli di chitarra, sentimento, emozione e magia sono tutti termini che si adattano perfettamente agli U2 ADDICTION.

Espanol :

La banda de rock irlandesa, auténtica referencia en todo el mundo, inspiró a U2 ADDICTION para hacer algo más que rendirles homenaje?

Calidad vocal impresionante, solos de guitarra, sentimiento, emoción y magia son términos que encajan perfectamente con U2 ADDICTION.

