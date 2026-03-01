U2 Addiction Le K Reims

U2 Addiction

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Tout public

Véritable référence dans le monde entier, le rock band irlandais a su inspirer U2 ADDICTION qui lui rend bien plus qu’un simple hommage…

Qualité vocale impressionnante, solos de guitare, feeling, émotion et magie, sont des termes qui collent parfaitement à U2 ADDICTION.

Bien connu pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur du groupe U2 ADDICTION composé du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin et du batteur Hugo Sarton

De With Or Without You à Sunday, Bloody Sunday en passant par Pride , le groupe reprend à la note près les tubes historiques du quatuor irlandais.

Un show 100 % Rock, 100 % U2,

De quoi vous faire passer une soirée d’enfer dans l’univers de Bono et de son band.

Et cela fait du bien aux yeux, aux oreilles et au coeur … .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

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English : U2 Addiction

L’événement U2 Addiction Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès