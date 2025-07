« uand tes yeux je regarde, je me perds dedans moi » Le Monteil-au-Vicomte

Sous les ruines du château Le Monteil-au-Vicomte Creuse

Saga courtoise, c’est une série de conférence historique, ou presque, sur l’art d’aimer, tel que c’était pratiqué au moyen-âge. Avec un duo burlesque, c’est légèrement foutraque, très joyeux et assurément fougueux.

L’association d’utilité burlesque loi 1901, Fin’amor , qui milite pour le retour de la courtoisie dans notre façon d’aimer, propose trois conférences déjantées et clownesques qui vont plonger les spectateurs dans l’univers des princesses et des chevaliers, des amours interdites, des passions soumises à l’épreuve du feu, d’incroyables histoires de jalousie, de coeur mangé, de chevalier décapité, d’amants tragiquement esseulés… Trois conférences, très instructives, un peu foutraques et sacrément romantiques, où tout est vrai au milieu du faux, et qu’on peut voir indépendamment. Tout public, durée 35min. .

