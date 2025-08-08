UBA Tour de l’île aux oiseaux Place Louis David Andernos-les-Bains

UBA Tour de l’île aux oiseaux Place Louis David Andernos-les-Bains vendredi 8 août 2025.

UBA Tour de l’île aux oiseaux

Place Louis David Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-11 2025-08-16 2025-08-21 2025-08-26 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-24

Au départ de la jetée d’Andernos, embarquez pour 2h30 de balade en bateau afin de mieux comprendre l’environnement naturel et fragile qu’est le bassin d’Arcachon. L’île aux oiseaux, véritable refuge pour de nombreuses espèces, est située à proximité de la presqu’île du Cap Ferret et des 10 ports ostréicoles. Les cabanes tchanquées (sur pilotis), sont devenues un des emblèmes du bassin! Vous terminerez votre excursion par la découverte du front de mer arcachonnais avec ses villas anciennes, témoins du passé prestigieux de la cité balnéaire.

Les horaires sont en fonction des coefficients des marées. .

Place Louis David Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

English : UBA Tour de l’île aux oiseaux

German : UBA Tour de l’île aux oiseaux

Italiano :

Espanol : UBA Tour de l’île aux oiseaux

L’événement UBA Tour de l’île aux oiseaux Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Andernos-les-Bains