UBB / SCARLETS – J2 ICC Stade Chaban Delmas Bordeaux

UBB / SCARLETS – J2 ICC Samedi 13 décembre, 18h30 Stade Chaban Delmas Gironde
Billetterie sur ubbrugby.com
Début : 2025-12-13T18:30:00 – 2025-12-13T21:00:00
Fin : 2025-12-13T18:30:00 – 2025-12-13T21:00:00
Stade Chaban Delmas Place Johnston – 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine
J2 Investec Champions Cup Rugby
UBB