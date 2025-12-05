Ubu daron La Petite Maison Rouge Felletin

samedi 13 décembre 2025.

La Petite Maison Rouge 3 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Début : 2025-12-13
2025-12-13

Après ses succès fulgurants au grand café et au bar de la poste, ils reviennent pour une plongée dans le jazz absurde et délirant.
Simon Desbiolles: bouzouki irlandais contrebasse, machines, percussions
Laurent Desbiolles: saxophones, claviers, percussions, chant.
ET LE BONUS: EDUKATION NATIONALE en seconde partie.   .

La Petite Maison Rouge 3 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47  aamcc23@gmail.com

