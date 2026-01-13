Ubu Président Prélude au Printemps Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Ubu Président Prélude au Printemps Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac vendredi 20 mars 2026.
Ubu Président Prélude au Printemps
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 14 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Ubu Président une satire politique contemporaine en comédie musicale
Un spectacle adapté grâce à la réécriture d’un auteur contemporain, Mohamed Kacimi, qui tisse, à partir du texte de Jarry, ses propres dialogues ubuesques.
.
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ubu Président: contemporary political satire as musical comedy
A show adapted thanks to the rewriting of a contemporary author, Mohamed Kacimi, who weaves his own Ubuesque dialogues from Jarry?s text.
L’événement Ubu Président Prélude au Printemps Jonzac a été mis à jour le 2026-01-13 par Offices de Tourisme de Jonzac