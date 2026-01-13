Ubu Président Prélude au Printemps Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Ubu Président Prélude au Printemps

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Ubu Président une satire politique contemporaine en comédie musicale

Un spectacle adapté grâce à la réécriture d’un auteur contemporain, Mohamed Kacimi, qui tisse, à partir du texte de Jarry, ses propres dialogues ubuesques.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Ubu Président: contemporary political satire as musical comedy

A show adapted thanks to the rewriting of a contemporary author, Mohamed Kacimi, who weaves his own Ubuesque dialogues from Jarry?s text.

