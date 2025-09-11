Ubu Roi Théâtre municipal Beaune

Ubu Roi Théâtre municipal Beaune jeudi 8 janvier 2026.

Ubu Roi

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08 22:00:00

2026-01-08

À la croisée du clown, de la marionnette, du théâtre d’objet et du petit écran, cet Ubu est un OVNI ludique et merveilleusement populaire, qui saura réconcilier les novices, les amoureux du théâtre et des lettres, les jeunes et moins jeunes, les réfractaires, les cinéphiles et… les téléphages !

Caricature de la gouvernance des puissants, Ubu Roi tend à montrer les conséquences sociales des actes des dictateurs de tout poil. Un Ubu au pouvoir, c’est toute une société qui en pâtit des nobles sont décapités, des magistrats décervelés, des financiers ratiboisés, des paysans saignés par les impôts… Puis arrive l’inévitable la guerre !

Une forme à la fois contemporaine et ancestrale, qui touche par son inventivité, son humour, mais surtout, hélas, par son étroit rapport avec la violence de l’actualité.

mise en scène Valéry Forestier, avec Sabrina Amengual, Benjamin Bernard et Valéry Forestier .

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 45 56 theatre@mairie-beaune.fr

