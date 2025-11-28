Ubu Roi – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
Ubu Roi – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 28 novembre, 21h00 Tarifs : de 10€ à 5€
Théâtre de buste
Trois comédiens-marionnettes refabriquent l’épopée d’Ubu roi dans leur machine à spectacle, petit « télécinématographe » vivant. A la croisée du clown, de la marionnette, du théâtre d’objet et du petit écran, ce spectacle est un ovni théâtral, ludique et populaire.
Début : 2025-11-28T21:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T22:15:00.000+01:00
https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-pole_sud-28202-0.wb?REFID=6ssMAAAAAAAHAA
Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine