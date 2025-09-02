Ubu Roi – Les Frivolités parisiennes Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Ubu Roi – Les Frivolités parisiennes Samedi 21 février 2026, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

De 8 à 28€ – Assis – à partir de 10 ans

Début : 2026-02-21T20:00:00 – 2026-02-21T21:45:00

Fin : 2026-02-21T20:00:00 – 2026-02-21T21:45:00

Associé à la désinvolture, à la folie, à l’extravagance, à l’éternité d’un nom, UBU, au pouvoir naïf et meurtrier, est devenu après plus de cent ans, le symbole d’un certain anarchisme brutal. Pascal Neyron et l’orchestre des Frivolités Parisiennes recréent la mythique pièce de d’Alfred Jarry, avec la musique de scène de Claude Terrasse dans sa version originale avec orchestre créée en 1908.Un Ubu Roi musical et collectif où dix-huit interprètes portent haut la frénésie et la décadence d’un texte et de sa figure principale, qui aujourd’hui, ne font plus qu’un.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h45

Spectacle pour les 10 ans et +

Tarifs A (de 8 à 28€)

Mentions de production

Musique Claude Terrasse Texte Alfred Jarry Mise en scène Pascal Neyron

Les Frivolités Parisiennes Collaboration artistique Charles-Alexandre Creton Scénographie & création lumière Camille Duchemin Régie lumières Damien Valade Création costume Sabine Schlemmer Réalisation costumes Julia Brochier & Clémentine Tonnelier Création make up & perruques Maurine Baldassari Habilleuse Mélanie Leprince Régie générale & régie plateau Alexis Noël Régie scène Coralie d’Almeida Établissement du matériel & restauration Jean-Yves Aizic Père Ubu Paul Jeanson Mère Ubu Sol Espeche Le Roi, Le Czar, un noble Jean-Louis Coulloc’h La Reine, La Czarine, une noble Nathalie Bigorre Capitaine Bordure Emmanuel Laskar Bougrelas, une noble, une conseillère Elisabeth de Ereño Les musiciens des Frivolités Parisiennes Gladys Avignon, Cédric Bonnet, Lucas Dessaint, Benjamin El Arbi, Arthur Escriva, Damien Fourchy, Mathieu Franot, Guillaume Girma, Elsa Loubaton, Martin Malatray, Vincent Radix Production Les Frivolités Parisiennes Coproduction Opéra de Reims

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

MUSIQUE // THEATRE // De Alfred Jarry et Pascal Neyron // En partenariat avec le CASINO GOLDEN PALACE