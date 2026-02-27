Ubu Roi (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

Ubu Roi (théâtre)

Anthéa Antipolis Théâtre d'Antibes
260 avenue Jules Grec
Antibes
Alpes-Maritimes

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-21

2026-03-03

Ubu est un homme lâche, avare et violent qui décide de prendre le pouvoir sans le moindre partage. Et il l’exerce avec la délicatesse d’un char d’assaut tyrannique, spoliateur, assassin de la noblesse, des magistrats et des financiers.

English :

Ubu is a cowardly, miserly and violent man who decides to take power without sharing it in the slightest. And he wields it with the delicacy of a tank: tyrannical, despoiling, murdering the nobility, magistrates and financiers.

