UCF Sortie de Noël Fougères

UCF Sortie de Noël

1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Mercredi 14 décembre, venez profiter du circuit vélo de 10km, facile et ludique pour vélo route, VTT, gravel… musculaire ou VAE ! Rendez-vous devant le cinéma.

20h pot de l’amitié

Impératif RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

Obligatoire Déguisement, éclairage et bonne humeur ! .

