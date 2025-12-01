UCF Sortie de Noël Fougères
UCF Sortie de Noël Fougères mercredi 17 décembre 2025.
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-17 19:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Mercredi 14 décembre, venez profiter du circuit vélo de 10km, facile et ludique pour vélo route, VTT, gravel… musculaire ou VAE ! Rendez-vous devant le cinéma.
20h pot de l’amitié
Impératif RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
Obligatoire Déguisement, éclairage et bonne humeur ! .
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
