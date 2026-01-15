UCI Enduro World Cup Parking de la télécabine Morillon

UCI Enduro World Cup

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

2026-08-15

250 coureurs professionnels et 350 amateurs s’affronteront sur des parcours spécialement aménagés au cœur du Bike Park de Morillon, ainsi que sur des tracés exceptionnels traversant les charmants villages de La Rivière-Enverse et Samoëns.

Parking de la télécabine Morillon Village Morillon 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 49 36 contact@haut-giffre-tourisme.fr

UCI Enduro World Cup

250 professional riders and 350 amateurs will compete on specially designed courses in the heart of the Morillon Bike Park, as well as on exceptional routes through the charming villages of La Rivière-Enverse and Samoëns.

