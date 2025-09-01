UCNC 2025 Université de Nice Nice
UCNC 2025 Université de Nice Nice lundi 1 septembre 2025.
UCNC 2025
Université de Nice Jean-Alexandre Dieudonné’ Laboratory Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-01
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-01
La conférence internationale sur l’informatique non conventionnelle et l’informatique naturelle (UCNC) réunit des scientifiques d’horizons très divers qui s’intéressent aux nouvelles formes d’informatique et à l’informatique humaine inspirée de la nature.
.
Université de Nice Jean-Alexandre Dieudonné’ Laboratory Nice 06100 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : UCNC 2025
The International Conference on Unconventional Computation and Natural Computation (UCNC) series is a forum bringing together scientists from many different backgrounds who are united in their interest in novel forms of computation, human-designed computation inspired by nature, and computational aspects of natural processes.
German : UCNC 2025
Die International Conference on Unconventional Computing and Natural Computing (UCNC) bringt Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen zusammen, die sich mit neuen Formen der Informatik und der von der Natur inspirierten menschlichen Informatik befassen.
Italiano : UCNC 2025
La Conferenza internazionale sull’Unconventional Computing e il Natural Computing (UCNC) riunisce scienziati di diversa estrazione interessati a nuove forme di informatica e di human computing ispirate alla natura.
Espanol : UCNC 2025
La Conferencia Internacional sobre Computación No Convencional y Computación Natural (UCNC) reúne a científicos de muy diversos campos interesados en nuevas formas de computación y computación humana inspiradas en la naturaleza.
L’événement UCNC 2025 Nice a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur