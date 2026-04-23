Saint-Jean-de-Luz

Udaberria Dantzan

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Festival de danse basque avec des représentations de groupes d’enfants et d’adultes venus des 7 provinces

du Pays Basque de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. .

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine begiraleak@wanadoo.fr

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English : Udaberria Dantzan

L’événement Udaberria Dantzan Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements