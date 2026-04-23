Udaberria Dantzan Saint-Jean-de-Luz
Udaberria Dantzan Saint-Jean-de-Luz samedi 6 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Udaberria Dantzan
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Festival de danse basque avec des représentations de groupes d’enfants et d’adultes venus des 7 provinces
du Pays Basque de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. .
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine begiraleak@wanadoo.fr
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English : Udaberria Dantzan
L’événement Udaberria Dantzan Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements
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